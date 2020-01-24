ما الرسالة التي حملتها مليونية العراق؟

2020/01/24 | 18:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر بغلق كافة القواعد العسكرية الاميركية في العراق واغلاق مقرات الشركات الامنية الاميركية وانهاء عمله...

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