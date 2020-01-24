بـ”نواعي جنوبية” حزينة: هكذا ودع المتظاهرون “زاجل البصرة” الذي قتل في ساحة الاعتصام.. ماذا تعرف عنه؟

2020/01/24 | 18:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شيع متظاهرو محافظة البصرة، الشاب مجتبى احمد، المدعو بـ”زاجل البصرة”، بعد ان قتل بهجوم مسلح على ساحة الاعتصام في وقت متاخر من مساء اول الامس الخميس من قبل مسلحين مجهولين.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، توديع المتظاهرين للشاب الضحية بـ”النواعي الجنوبية” الحزينة، وسط ساحة اعتصام البصرة.ويلقب الشاب الراحل بـ”زاجل البصرة”، […]

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