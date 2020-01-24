اختتام دورة “مهارات الحياة” لمنظمة AVSI بالتنسيق مع منظمة VOP-FAM بمشاركة شباب ايزيديون

2020/01/24 | 18:35 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين استكمال الدورة التدريبية بعنوان “مهارات الحياة” في محافظتي اربيل ودهوك خلال 6 ايام الماضية وذلك بمشاركة من شباب ايزيديين الذين يعملون مع المنظمات في مخيمات النازحين والدورة أقيمت من قبل منظمة AVSI بالتنسيق مع منظمة VOP-FAM منظمة صوت المسنين والعائلة وذلك ضمن مشروع تعزيز القدرة الاجتماعية والاقتصادية للاجئين والنازحين والعائدين …

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