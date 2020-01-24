إصابة شخصين برصاص مجهولين وسط الناصرية

2020/01/24 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (24 كانون الثاني 2020) بإصابة شخصين برصاص مجهولين وسط الناصرية.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين أطلقوا النار على شخصين بالقرب من تقاطع الراية، وسط مدينة الناصرية، نُقِلوا على إثرها الى مستشفى الحسين التعليمي".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على إرهابيين اثنين قادمين من محافظة دهوك، شرقي مدينة الموصل.

وذكرت الاستخبارات في بيان ان "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٦ وبالتعاون مع استخبارات لواء ا

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم الجمعة، بوفاة ثاني متظاهر متاثراً بجراحه التي تعرضها لها يوم الأثنين الماضي بالاحتجاجات التي خرجت غربي مدينة بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "متظاهرا

بغداد اليوم _ بغداد

دعت وزارة التربية، اليوم الجمعة، القوات الأمنية إلى ممارسة دورها لحماية مدرسة تعرضت إلى اعتداءات جديدة، في ناحية الدواية بمحافظة ذي قار.

وذكرت التربية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مدرسة الدعوة الابتدا

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