مصدر: الشرطة الاتحادية تحاول فض التظاهرات على سريع محمد القاسم بالرصاص الحي

2020/01/24 | 18:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر مطلع، اليوم الجمعة، ان الشرطة الاتحادية تحاول فض احتجاجات سريع محمد القاسم بالرصاص الحي.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "الشرطة الاتحادية حاولت بالرصاص الحي تفريق الإحتجاجات على سريع محمد القاسم".

وذكر أن "عملية التفريق بالرصاص الحي نتجت عن اصابات عديدة ومنها حرجة".

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