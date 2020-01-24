بالفيديو.. لحظة هجوم قوات الشغب على المتظاهرين وسط بغداد

2020/01/24 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو للمعتصمين على طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد وهم ينسحبون بسرعة بعد هجوم لقوات مكافحة الشغب عليهم وتوجههم نحو ساحة الطيران وسط العاصمة.يذكر ان مصدر مطلع افاد لـ"كلكامش برس" في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن ساحتي الطيران وقرطبة ومقتربات طريق محمد القاسم السريع شهدت هدوءً نسبيا اليوم.

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