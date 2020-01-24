"انتظروا البصرة" حملة واسعة ضد قمع المتظاهرين

2020/01/24 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأطلق ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، حملة بهاشتاغ "انتظروا البصرة" لمناصرة المتظاهرين في محافظة البصرة، وتسليط الضوء على ما يتعرضون له من قمع وعنف من قبل الاجهزة الامنية.ويتعرض المتظاهرون في البصرة لحملات قمع وقتل واغتيالات واعتداءات من قبل القوات الأمنية، فضلا عن اعتقال العشرات من المتظاهرين، كما هو حال باقي المدن التي تشهد تظاهرات.وأسفرت أعمال العنف التي طالت التظاهرات عن استشهاد مئات المتظاهرين وإصابة الآلاف منهم بجروح.وطالب المتظاهرون بحل الطبقة السياسية الفاسدة وتولي شخصيات وطنية مستقلة ونزيهة وكفوءة إدارة البلاد."كلكامش برس" تستعرض في هذا التقرير بعض ما تداوله الناشطون لدعم الاحتجاجات.وجاء تغريدة للناشط امجد "عاتبني السجان، وانزعجت مني القضبان، وغضب السجن لأني أحلم بالحرية".

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