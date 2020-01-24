2020/01/24 | 18:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اظهر مقطع فيديو مشاركين في التظاهرة المليونية التي اقيمت اليوم في العاصمة العراقية رجالا يوزعون الماء على المتظاهرين مرددين عبارة "اشرب والعن تراب ال...

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