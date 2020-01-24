انفجار عنيف يهز مدينة هيوستن الأميركية

2020/01/24 | 18:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..هز انفجار عنيف مدينة هيوستن الأميركية بولاية تكساس في وقت مبكر الجمعة، ما أحدث اضرارا جسيمة في العديد من المباني وأدى الى تحطم زجاج النوافذ.وذكرت دائرة اطفاء هيوستن ان شخصا نقل الى المستشفى، فيما هرع عناصر الاطفاء وأجهزة الطوارئ والشرطة إلى موقع الانفجار.ووصفت الشرطة الحادث بأنه “انفجار مبنى” ونصحت جميع السائقين بتجنب المنطقة […]

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