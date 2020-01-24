2020/01/24 | 18:55 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنتظر مناطق واسعة من البلاد، مساء اليوم منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية من “اصل قطبي” شديدة البرودة، وبينما تزداد فرص هطول الامطار في بغداد ووسط البلاد، تندفع كتلة هوائية باردة تجاه مناطق شمال وغرب البلاد تتسبب بانخفاض حاد بدرجات الحرارة وبرودة غير مشهودة منذ سنوات.وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق ينتظر “منخفضاً قطبياً”.. برودة “غير مشهودة” منذ سنوات وتحذيرات من “انعدام الرؤية”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق ينتظر “منخفضاً قطبياً”.. برودة “غير مشهودة” منذ سنوات وتحذيرات من “انعدام الرؤية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).