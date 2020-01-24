تعرف على عدد الزلازل التي ضربت العراق خلال 2019

2020/01/24 | 18:59 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الهيئة العامة للانواء الجوية، خارطة توضح مناطق حدوث النشاط الزلزالي في البلاد للفترة من الاول من كانون الثاني عام 2019 ولغاية الـ31 من كانون الاول للعام نفسه.وقال الهيئة […]

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