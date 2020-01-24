نائب عن ديالى: مشروع استثمار حقول المنصورية متأخر منذ 4 عقود

2020/01/24 | 19:08 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - ديالىأكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي، الجمعة 24 كانون الثاني 2020، بان مشروع استثمار حقول المنصورية متأخر منذ 4 عقود.

وقال العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "حقول غاز المنصورية في اقصى شرق ديالى ثروة كبيرة جدا بسبب الاحتياطيات الهائلة لها والتي يمكن ان تشكل مصدرا كبيرا لخزينة العراق لو تم استثمارها بالشكل الصحيح ووفق اطار يحولها الى مصادر مالية، بالاضافة الى امكانية تشغيل محطة المنصورية الغازية التي توفر اكثر من 700 ميكا واط من الكهرباء".

واضاف، أن "الحقول متاخر استثمارها منذ اكثر من 4 عقود رغم اهميتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الغاز"، مؤكداً ان "قرارات الحكومة الاخيرة في دعم استثمارها خطوة بالاتجاه الصحيح وستوفر من 5 الاف الى 10 فرصة عمل لو تمت مراحل الاستثمار كاملة مع كل المشاريع الملحقة بها وخاصة ملف تصديره للخارج".

بغداد اليوم- البصرة

قدم مدير مكتب قائد عمليات البصرة العميد احمد المالكي، اليوم الجمعة، شكره الى متظاهري المحافظة بعد تسليمهم ’’مسلح’’ اطلق الرصاص عليهم.

وحصلت وكالة (بغداد اليوم)، على مقطع فيديوي، يظهر المالكي وهو يتوسط

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة الداخلية، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، أن منتسباً في مديرية شرطة كربلاء حصد المركز الثاني في بطولة العالم للمصارعة البلهوانية، المقامة في إيران.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "أحد منتسبي مدير

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر أمني، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، بفتح جسر الطابقين أمام سير المركبات باتجاه منطقة الكرادة والكرادة خارج باتجاه تقاطعي الحرية والمسبح.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "جسر الطابقين اُعيد فتحه أمام سي

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