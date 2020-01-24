فيدرر يكمل المسير في بطولة استراليا للتنس

2020/01/24 | 19:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن العالمي روجيه فيدرر من تخطي مباراة صعبة للغاية فوزه على صاحب الارض الاسترالي جون ميلمان.

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