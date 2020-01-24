مجهولون يفتحون نيران اسلحتهم وسط الناصرية ويخلفون إصابات بين المواطنين

2020/01/24 | 19:14 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ الغد برس:

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بان طبيبين أصيبا بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لـ"الغد برس"، أن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية ويحملون أسلحة نارية نوع (مسدس) فتحوا نيران اسلحتهم على طبيبين كانا بالقرب من منازلهم في تقاطع الرايات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "الطبيبين أصيبا بجروح بليغة نقلوا على اثرها إلى مستشفى الحسين التعليمي لتلقي العلاج"، مشيرا إلى أن "احد المصابين طبيب متقاعد".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث وقامت بفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابساته".

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