اصابة طبيبين اثنين بإطلاقات نارية من مجهولين في ذي قار

2020/01/24 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتعرض طبيبين اثنين في محافظة ذي قار، مساء اليوم الجمعة، لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين بتقاطع الرايات في صوب الشامية وسط مدينة الناصرية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان مجهولين فتحوا النار على طبيبين اثنين في حادث إطلاق نار بتقاطع الرايات في صوب الشامية وسط مدينة الناصرية.وأضاف انه تم تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما طوقت الأجهزة الأمنية مكان الحادث لإجراء التحقيقات لمعرفة حيثيات الحادث.

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