صالح يتوجه الى إيطاليا للقاء قداسة البابا

2020/01/24 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

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توجه رئيس الجمهورية برهم صالح، الجمعة، من سويسرا إلى إيطاليا للقاء قداسة البابا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "في طريق عودته من مؤتمر دافوس، توجه رئيس الجمهورية، اليوم، إلى إيطاليا في زيارة قصيرة للقاء قداسة البابا في حاضرة الفاتيكان".وأضاف ان "زيارة صالح جاءت التباحث حول حاجة المنطقة والعالم للسلام والوئام، إضافة إلى جدول أعمال زيارة قداسة البابا المرتقبة للعراق".

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