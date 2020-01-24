الحكيم يدعو إلى اجتماع سياسي ينصر الباحثين عن وطن بين 'دخان القنابل'

2020/01/24 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، إلى اجتماع سياسي يفضي إلى نصر لجميع العراقيين لاسيما الباحثون عن وطن بين "دخان القنابل".

وقال الحكيم في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "لا شك ان العراق فوق احزابه ومكوناته، ومصلحة شعبه غاية الجميع، والحفاظ على سيادته واستقلالية قراره السياسي ووحدة اراضيه ثوابت وطنية يتفق عليها الجميع، افلا يستحق هذا الوطن الجريح ان نغلب مصلحته على المصالح الحزبية والشخصية ؟".

وأضاف :"أدعوكم مخلصا ان تجنبوا العراقيين مزيدا من الالم والمعاناة والتضحيات ولتجلسوا بقلوب عراقية خالصة على طاولة العراق تضلكم راية (الله اكبر) ولا ينفض اجتماعكم الا على نصر لجميع العراقيين لاسيما الذين صدحت حناجرهم اليوم لعراق كامل السيادة ولشبابه الذين زادت مدة وقوفهم في ساحات التظاهر على مئة يوم يبحثون عن وطنهم بين دخان القنابل".وطالب الحكيم بـ "الكف عن المماطلة والتسويف كونها ستزيد من محنة ابناء شعبنا كما اشارت المرجعية الدينية العليا في بيانها اليوم، وقد رسمت لكم طريق النجاة افلا تسلكوه ؟".

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