الفنان محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره بسبب فيلمه الجديد “لص بغداد”

2020/01/24 | 19:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ أعرب الفنان المصرى محمد إمام، عن سعادته برد فعل الجمهور على فيلمه الجديد لص بغداد ، والذى يعرض فى السينمات حاليا.حيث وجه الفنان المصرى ، الشكر لجمهوره ، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، قائلا : “شكرا ليكم أنكم خليتوا ” لص بغداد” رقم واحد فى مصر، شكرا […]

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