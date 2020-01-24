في رسالة “رجاء”.. الحكيم يدعوا الجميع إلى “طاولة العراق” واجتماع لايُفض إلا بهذه النتيجة

2020/01/24 | 19:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، القوى والتيارات السياسية المختلفة، إلى الاجتماع على ما اسماه “طاولة العراق”، لاينتهي إلا بمخرجات “تنصر العراقيين” تلبي مطالب المليونية “الرافضة للاحتلال”، فضلا عن متظاهري تشرين الذين يبحثون عن وطن “بين دخان القنابل”.وقال الحكيم في تغريدة تابعتها “يس عراق”، إنه “لاشك ان العراق فوق […]

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