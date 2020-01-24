ظريف يرد على الجبير: الدول العادية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ

2020/01/24 | 19:29 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، على وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قائلا إن “الدول العادية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ”.

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