مفتي الجمهورية : الإصلاح الحقيقي يكمن بالعمل الوطني بعيداً عن أعمال التخريب وقطع الطرق (فيديو)

2020/01/24 | 19:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مفتي الجمهورية الشيخ مهدي الصميدعي أن الإصلاح الحقيقي يكمن بتصحيح المسيرة من الأخطاء عبر العمل الوطني المشترك بعيداً عن أعمال التخريب وقطع الطرق ومن دون الإستعانة بأميركا الشر.https://afaq.tv/static/uploads/contentVideo/1579880722f3edef64988d1efba155748e9dc9ae2a.mp4

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