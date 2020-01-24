2020/01/24 | 19:39 - المصدر: بغداد اليوم

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الصدر يوجه عتباً لمتظاهري التحرير ويعلن براءته من كل سياسي يقف بوجه تشكيل حكومة قوية ومستقلة

بغداد اليوم _ بغداد

قال عضو مجلس النواب، عامر فايز، اليوم الجمعة، أن خطية المرجعية الدينية الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة، رسالة أخيرة للقوى السياسية

وذكر عامر الفايز، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "المرجعية وضعت خارطة الطريق الصحيحة أمام

بغداد اليوم- بغداد

قدم تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم الجمعة، شكره الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على دعوته للتظاهرة المليونية التي انطلقت في العاصمة بغداد تنديداً بالوجود الأمريكي في العراق.

وقال التحالف في بيان تلقته (بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

رد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، على وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، قائلا إن "الدول العادية لا تستبدل قنصلياتها بمسالخ".

وقال ظريف في تغريدة عبر صفحته الخاصة على "تويت

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