فيروس كورونا يغلق سور الصين

2020/01/24 | 19:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطات العاصمة الصينية بكين عن إغلاق جزء من "السور" أمام الزوار، ابتداء من الغد، في إجراء احترازي لمواجهة انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا".

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