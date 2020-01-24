الحكيم يدعو إلى اجتماع سياسي ينصر الباحثين عن وطن بين “دخان القنابل”

2020/01/24 | 19:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، إلى اجتماع سياسي يفضي إلى نصر لجميع العراقيين لاسيما الباحثون عن وطن بين “دخان القنابل”.وقال الحكيم في بيان ، إنه “لا شك […]

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