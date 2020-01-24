رونالدو يحقق رقما فريدا في مسيرته

2020/01/24 | 19:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، تألقه مع السيدة العجوز في الفترة الأخيرة بعدما ساهم في تأهل البيانكونيري لنصف نهائي كأس إيطاليا.

وسجل رونالدو هدفًا في الفوز على روما بنتيجة (3-1) في ربع نهائي الكأس، ليهز الشباك في مباراته الرابعة على التوالي بالعام الجديد، والثامنة تواليا في العموم.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن رونالدو تمكن من تسجيل هدف على الأقل في مبارياته الـ4 الأولى بعام جديد للمرة الأولى في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

وأحرز رونالدو هاتريك في كالياري، مع هدف في روما وثنائية في بارما بالدوري الإيطالي، فيما هز شباك "الذئاب" بالكأس.

ويستعد رونالدو مع اليوفي لمواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفًا على نظيره نابولي، مساء الأحد المقبل، بملعب سان باولو، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإيطالي.

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