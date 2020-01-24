ارتيتا يوجه رسالة لسبايوس

2020/01/24 | 19:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

رفض ميكيل أرتيتا المدير الفني لآرسنال التعليق على أنباء رغبة الإسباني داني سيبايوس لاعب ريال مدريد والمُعار ضمن صفوف المدفعجية، في الرحيل هذا الشتاء، وقطع إعارته.

وأفادت تقارير صحفية مؤخرًا، أن سيبايوس طلب من الإدارة قطع الإعارة، لأنه لا يحظى بفرصة للمشاركة.

وقال أرتيتا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد تحدثت مع سيبايوس، وحين توليت منصب المدير الفني لم يكن مع المجموعة، حيث كان يتعافى من إصابة في مدريد لمدة شهر".

وأضاف: "حين عاد، واصل العمل للتعافي من الإصابة، محاولا أن يكون بصحة جيدة، ولم أر منه الكثير، لأنه تدرب معنا أسبوع أو 10 أيام".

وتابع: "طلبه الرحيل؟ لقد سمعت عن هذه الشائعات، لكن ليس لدي أي تعليق، ويجب أن يكون في حالة جيدة، ويُقاتل من أجل مركزه، وبعد ذلك أنا سأختار الأفضل لمصلح الفريق".

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