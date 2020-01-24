العفو الدولية تحذر الاجهزة الامنية من القمع الوحشي للمتظاهرين

2020/01/24 | 19:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةحذرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة، من أن إفادات شهود العيان المروعة وتحليلات مقاطع الفيديو التي تم التحقق منها من قبل منظمة العفو الدولية، تؤكد أن قوات الأمن قد استأنفت حملتها للعنف المميت ضد المحتجين السلميين، إلى حد كبير، في بغداد ومدن وسط وجنوب العراق.وذكرت المنظمة في تقرير اطلعت عليه "كلكامش برس" ، " فقد شهدت حملة قمع الاحتجاجات المتجددة في الفترة من 20 إلى 22 كانون الثاني مقتل 10 أشخاص على الأقل في بغداد والبصرة وكربلاء وديالى، وفقًا للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، بينما أبلغ الناشطون في البصرة عن مقتل شخصين آخرين أمس و أُصيب العشرات وأُلقي القبض عليهم، وتعرض بعضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الحجز".واضافت :" وقد تحقّق مختبر أدلة الأزمات التابع للمنظمة من مقاطع فيديو من عدة أماكن اضطرابات في الأيام الأخيرة، مما يؤكد أن الذخيرة الحية تُستخدم مرة أخرى ضد المحتجين العزل، ولوحظ أول استخدام لقنابل الغاز المسيل للدموع العسكرية القاتلة منذ تشرين الثاني الماضي". وفي ذات السياق ،قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية لين معلوف "يشير هذا الدليل، الذي يبعث على القلق، إلى أن قوات الأمن قد استأنفت حملتها القمعية المميتة ضد المحتجين الذين يمارسون ببساطة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.وهذا التصعيد الأخير إنما هو إشارة واضحة إلى أن السلطات العراقية ليس لديها أي نية على الإطلاق لوضع حد حقيقي لهذه الانتهاكات الجسيمة.فيجب أن يتوقف فوراً استخدام القوة المميتة التي تسعى لإسكات صوت المعارضة، كان لدى السلطات أشهر لتغيير المسار بعيدا عن استخدام القمع العنيف، فلدى المحتجين الحق في أن يتوقعوا أن تقوم قوات الأمن بحمايتهم ، لا أن تقتلهم وتشوههم بشكل تعسفي".إطلاق الذخيرة الحيةووصف شابان قابلتهما منظمة العفو الدولية مشاهد مروعة وقعت في 21 كانون الثاني الجاري ،على طول طريق محمد القاسم السريع في بغداد، على بعد حوالي 1.2 كم شمال شرق ساحة التحرير، وهي نقطة محورية للاحتجاجات منذ تشرين الأول 2019.وصف أحدهما ما حدث عندما تدخلت قوات الأمن "توفي 3 محتجين، لأنهم أصيبوا بطلقة في رأسهم.كان بعض المحتجين على الطريق السريع، وكانت هناك اشتباكات مع قوات الأمن التي استخدمت الذخيرة الحية ضد المحتجين لتفريقهم من الطريق السريع، وفي بعض الحالات، أمسكوا المحتجين من أذرعهم وألقوا بهم من فوق الجسرحيث يقع الطريق السريع على ارتفاع حوالي خمسة إلى سبعة أمتار عن الأرض".وقام مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية بتحديد الموقع الجغرافي لمقاطع الفيديو المتعددة، التي تصور بعض الأحداث فوق الجسر على طول الطريق السريع، في 21 كانون الثاني، والتحقق من صحتها.ويُظهر أحد مقاطع الفيديو بوضوح مركبات متعددة تحمل شعار قوات السوات (SWAT) التابعة إلى رئيس الوزراء.الغاز المسيل للدموع يستخدم للقتل ويشير التقرير الى ان العديد من مقاطع الفيديو تظهر رجال ملثمون، يرتدون زياً موحداً، وهم يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على رؤوس المحتجين من مسافة قريبة.وقد سبق لمنظمة العفو الدولية ،أن وثقت كيف أن هذا التكتيك، الذي يستخدم قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية من الطراز المستعمل من قبل العسكر التي صنعت في إيران وصربيا، قد تسبب في قتل عشرات المحتجين في تشرين الأول وتشرين الثاني.ومما يبعث على القلق، أن مصورًا عراقيًا قد صوّر أحد المهاجمين على شريط فيديو وهو يرقص، على ما يبدو، رقصة النصر بعد إطلاق النار على المحتجين .غارة مسلحة على الحي السكني في أعقاب أعمال العنف التي وقعت في وسط بغداد، في 21 كانون الثاني أخبر شاهد عيان منظمة العفو الدولية كيف، في ذلك المساء، قام أفراد من الفوج الرئاسي بمطاردة المحتجين عبر شوارع الدورة، وهي حي سكني وتجاري على بعد عدة كيلومترات جنوب وسط المدينة.وقال شاب شارك في الاحتجاجات هناك، لمنظمة العفو الدولية: "تلقت قوات الفوج الرئاسي عند الحاجز الرئيسي هناك دعماً.شاحنة ممتلئة،كان جميعهم قد أصبح مسلحاً عندها، وبدأوا بإطلاق النار في الهواء، وملاحقة الناس.ضربوا الناس وسحلوهم بعيدا.صبية صغار جداً في السن.بدأنا في الركض في شارع التوما.هناك مقاهي وصالة رياضية، وبدأ الناس يركضون إلى المتاجر.لاحقوهم إلى المتاجر وسحلوهم بعيداً.كما قاموا بسحل أي شخص في المتجر حاول مساعدة المحتجين.وبدأوا يأخذون الهواتف من أشخاص يصورون، ويسحلون أي شخص قاوم تسليمهم الهاتف".حملة دامية في البصرةوصف نشطاء في البصرة كيف قامت قوات الأمن بتفريق المحتجين بصورة عنيفة، بما في ذلك عن طريق الضرب المبرح، وإطلاق الذخيرة الحية، يومي 21 و22 كانون الثاني الجاري.وذكر أحد النشطاء الذين يقدمون الإسعافات الأولية للمحتجين: "كانت قوات الأمن تستخدم أقسى وأقذر الوسائل للتعامل مع المحتجين، واستمر الضرب لفترة طويلة حتى تمزقت ملابسهم وفقد بعضهم الوعي، ثم نقلتهم إلى مؤخرة مركبات قوات الصدمة ".وحسب التقرير فأن المنظمة وثقت أدلة فوتوغرافية على وجود جروح خطيرة على ظهر أحد المحتجين، بما يتفق مع الضرب الذي يمكن أن يصل إلى حد التعذيب.وقد ظهر شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تصويره، على ما يبدو، بالقرب من مديرية شرطة المعقل، حيث يمكن سماع صرخات المحتجين.

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