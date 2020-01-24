2020/01/24 | 19:46 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم الجمعة، بالكف عن المماطلة والتسويف بتشكيل الحكومة، موكداً انها تزيد من محنة الشعب.

وقال الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، انه "لاشك ان العراق فوق احزابه ومكوناته، ومصلحة شعبه غاية الجميع، والحفاظ على سيادته واستقلالية قراره السياسي ووحدة اراضيه ثوابت وطنية يتفق عليها الجميع"، متسائلاً: افلا يستحق هذا الوطن الجريح ان نغلب مصلحته على المصالح الحزبية والشخصية؟".

واضاف، "اخوتي ادعوكم مخلصا ان تجنبوا العراقيين مزيدا من الالم والمعاناة والتضحيات ولتجلسوا بقلوب عراقية خالصة على طاولة العراق تضلكم راية " الله اكبر".

واشار الى ان "لا ينفض اجتماعكم الا على نصر لجميع العراقيين لاسيما الذين صدحت حناجرهم اليوم لعراق كامل السيادة ولشبابه الذين زادت مدة وقوفهم في ساحات التظاهر على مئة يوم يبحثون عن وطنهم بين دخان القنابل".

وطالب الحكيم بحسب البيان الى "الكف عن المماطلة وتسويفا فانها ستزيد من محنة ابناء شعبنا كما اشارت المرجعية الدينية العليا في بيانها اليوم وقد رسمت لكم طريق النجاة"، متسائلا: "افلا تسلكوه؟".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم: كفى مماطلة وتسويفا فانها ستزيد من محنة شعبنا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم: كفى مماطلة وتسويفا فانها ستزيد من محنة شعبنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).