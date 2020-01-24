الصدر “معاتبا” متظاهري التحرير: ساحاول ان لا اتدخل بشأنكم من الان

2020/01/24 | 19:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، شكره الى متظاهري المليونية، فيما وجه عتابا إلى متظاهري ساحة التحرير وباقي المحافظات بسبب “تشكيكهم به” بالرغم من “وقوفه الى جنبهم”، بحسب الصدر.وقال الصدر في تغريدة تابعتها “يس عراق”، انه سيحاول عدم التدخل بشأن من شكك به “لا بالسلب ولا بالايجاب”، معلنا “غضبه […]

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