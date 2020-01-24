تركيا تعفي الجالية العراقية من أحكام (قانون الاقامة الجديد)

2020/01/24 | 19:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..قالت وزارة الخارجية العراقية أن وزارة الداخلية/المديرية العامة للهجرة في تركيا قررت استثناء ابناء الجالية العراقية من احكام قانون الاقامة التركي الجديد.واوضحت الخارجية في خبر منشور على موقعها الإلكتروني أن هذا الاستثناء جاء على خلفية سعي السفارة العراقية الحثيث في تركيا واسقاط هذا القانون عن ابناء الجالية.

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