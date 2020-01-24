نجاة استاذين جامعيين في الناصرية من محاولة قتل

2020/01/24 | 19:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..نجا استاذان جامعيان من محاولة قتل في مدينة الناصرية،مساء اليوم الجمعة.وقال مصدر مطلع ، أن مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على استاذين جامعيين بدرجة دكتوراه في تقاطع الرايات الواقع في محيط قيادة شرطة ذي قار وسط مدينة الناصرية .وأشار المصدر الى ان ” المصابين نقلا الى المستشفى فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان […]

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