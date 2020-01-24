أغلى 5 صفقات في الميركاتو الشتوي

2020/01/24 | 20:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةلم تكن فترة الانتقالات الشتوية مشتعلة كما كان متوقعاً، وتمثلت أبرز صفقة لغاية اليوم الجمعة، أي قبل أيام قليلة على غلق الباب بتوقيع آي سي ميلان الإيطالي مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، إلا أنها كانت مجانية ودون دفع أي يورو لأي نادٍ.وبعيداً عن صفقة زلاتان إبراهيموفيتش فإن "كلكامش برس" رصدت قائمة أغلى الصفقات التي تمت في الميركاتو الشتوي الحالي.ووفقاً لجدول الترتيب فإن القائمة ضمت راؤول دي توماس مهاجم ريال مدريد السابق، والذي انتقل من بنفيكا البرتغالي إلى إسبانيول الإسباني.وتصدر القائمة لاعب الوسط السويدي ديان كولوسوسكي الذي وقع مع يوفنتوس، على أن ينضم للفريق في نهاية الموسم.وجاء ترتيب أغلى الصفقات الشتوية للعام الحالي على النحو الأتي:1- ديان كولوسوفسكي من أتلانتا إلى يوفنتوس مقابل 35 مليون يورو.2- رينيير جيسوس من فلامينغو إلى ريال مدريد مقابل 30 مليون يورو.3- إيرلنك هالاند من ريد بول سالزبورغ إلى بوروسيا دورتموند مقابل 20 مليون يورو.4- جوليان فيغل من بوروسيا دورتموند إلى بنفكيا مقابل 20 مليون يورو.5- راؤول دي توماس من بنفكيا إلى إسبانيول مقابل 20 مليون يورو.

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