2020/01/24 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الجمعة، بأن 34 جنديا جرى تشخيص معاناتهم من إصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة عين الاسد ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاجون يعترف أخيرا بإصابة العشرات في عين الأسد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاجون يعترف أخيرا بإصابة العشرات في عين الأسد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).