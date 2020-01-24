2020/01/24 | 20:17 - المصدر: الغد برس

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البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية

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البنتاغون: تشخيص 34 عسكريا بإصابات في الدماغ عقب الضربة الإيرانية على قاعدة في العراق

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