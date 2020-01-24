شرطة ذي قار تفتح تحقيقا بشأن استهداف طبيبين وسط المحافظة

2020/01/24 | 20:17 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدر قائد شرطة ذي قار العميد ناصر لطيف الاسدي ،اليوم الجمعة، امرا بفتح تحقيق عاجل بشأن استهداف طبيبين وسط المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقته "الغد برس"، إن "شرطة ذي قار تحقق بمحاولة اغتيال طبيبين صوب الشامية قرب تقاطع الثورة، نفذها مجهولون يستقلون دراجه نارية حيث اطلق النار على أشخاص اثنين قرب منزلهم ولاذوا بالفرار"، لافتا إلى أن "ضباط شرطة الثورة نقلوا المصابين الى مستشفى الحسين التعليمي".

وتابع :"تم التعميم على مواصفات المشتبه بهم لاغراض تشديد التفتيش في السيطرات وما زالت الشرطة مستنفرة للبحث والتحري عن الفاعلين".

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