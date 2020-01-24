اعتقال “شاعر التحرير” مصطفى العلياوي

2020/01/24 | 20:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تعرض الشاعر مصطفى العلياوي الذي اشتهر في تظاهرات ساحة التحرير، بقصائده التي يصدح بها وسط الساحة ضد السلطة، وخلال اللقاءات الاستطلاعية التلفزيونية التي تجري في ساحة التحرير.وقال مصدر لـ”يس عراق”، ان الشاعر مصطفى العلياوي تعرض للاعتقال خلال توجهه الى ساحة التحرير.واطلق الناشطون حملة للمطالبة بالافراج عن العلياوي الملقب بـ”شاعر التحرير”، […]

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