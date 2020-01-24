2020/01/24 | 20:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي ، اجتماعاً قرر من خلاله تسمية المدير الجديد للقناة الرياضية العراقية.وقرر المجلس تكليف الاعلامي والمراسل حيدر شكور، لإدارة القناة الرياضية بالشبكة، خلفاً للاعلامي حسن عيال.يذكر ان شكور عمل كمراسل حربي اثناء عمليات التحرير ضدج تنظيم داعش الارهابي في القناة العراقية الاولى.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس امناء الشبكة يكلف “حيدر شكور” بإدارة القناة الرياضية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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