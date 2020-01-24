عقيل حميد: هدفنا زيادة مقاعدنا في بارالمبياد طوكيو

2020/01/24 | 20:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

أكدَ رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية الدكتور عقيل حميد ان هدف المكتب التنفيذي والاتحادات زيادة عدد الرياضيين المتاهلين الى دورة الالعاب البارلمبية التي تحتضنها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل.

وقال عقيل حميد في تصريح خص به (الصباح الرياضي): خلال احتفالية افتتاح القاعة الرياضية المغلقة متعددة الاغراض: ان الفترة المقبل سوف تشهد مشاركة منتخباتنا الوطنية في بطولات العالم وفزاع الدولية ونحن نحرص على تحقيق نتائج ايجابية من اجل الحصول على بطاقات تاهل، اضافية الى بارالمبياد طوكيو، لاسيما هناك لاعبون لديهم تصنيف عالمي جيد وهم على بعد خطوة واحدة من التاهل.

وعن افتتاح القاعة الرياضية المغلقة اوضح حميد: ان القاعة الرياضية المغلقة التي انجزتها اللجنة البارالمبية بعد خمس سنوات من البدء بانشائها تعد الاولى من نوعها في العراق، مشيرا الى ان القاعة ستكون تحت خدمة العديد من الاتحادات الرياضية الخاصة باللجنة مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة الهدف والبوتشيا والعاب اخرى، موضحا انها تتسم بالمواصفات والمعايير الدولية وهي مجهزة بجميع المستلزمات، سواء للاصحاء او المعاقين، مؤكدا ان هذا الانجاز سيلقي بظلاله على الرياضيين العراقيين من متحدي الاعاقة لتحقيق انجازات كبيرة، لاسيما نحن ننتظر المشاركة في بارالمبياد طوكيو 2020 بعد ان حققنا انجازا كبيرا بالبارالمبياد السابق في البرازيل.

من جانبه اكد نائب رئيس اتحاد العاب قوى المعاقين عدنان كمر هدفه زيادة عدد المقاعد المتأهلة الى بارالمبياد طوكيو، مبينا ان العام الماضي 2019 نال فيه ابطالنا على 94 وساما ملونا في البطولات التي شاركت فيها منتخباتنا.

وقال كمر: ان اللجنة البارلمبية والمتمثلة برئيسها الدكتور عقيل حميد والمكتب التنفيذي تحرص على توفير الدعم اللازم للاعبين لغرض الحصول على نتائج ايجابية في البطولات المقبلة من خلال تطبيق مشروع البطل الاولمبي الذي بدأ منذ العام الماضي، مبينا ان العراق ضمن تاهل ستة لاعبين الى البارالمبياد المقبل وهم جراح نصار واحمد غني عباس وولدان نزار وكوفان حسن عبد الله وحسين فاضل وعلي مبارك، ونحن ننتظر المشاركة في بطولات فزاع الدولية التي تحتضنها الامارات اذار المقبل، التي تعد مؤهلة الى طوكيو وكذلك التواجد في منافسات بطولة العالم التي تستضيفها تونس.

وبحسب المعلومات المتوفر ان اللجنة المشرفة على البارالمبياد سوف تنهي مرحلة التاهيل نهاية شهر نيسان المقبل لذلك فان بطولة فزاع فرصة اخيرة للرياضيين المشاركين من مختلف دول العالم.

وقص شريط افتتاح القاعة اياد بنيان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الرياضة، بينما حضر الاحتفالية الى جانبه قيصر الساعدي ممثل الامين العام لمجلس الوزراء وعصام عبد اللطيف التميمي رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلا عن تواجد جميع اعضاء المكتب التنفيذي برئاسة د.



عقيل حميد و النائبين الاول والثاني خالد رشك وفرست شالي والامين العام د.



كوثر حسين والرياضيين والمدربين وموظفي اللجنة البارالمبية.

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