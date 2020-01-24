2020/01/24 | 20:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

وصلَ منتخب العراق للناشئين بالملاكمة الى دولة الكويت للمشاركة في بطولة العرب، التي ستنطلق منافستها من الرابع والعشرين حتى الثامن والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة واسعة من ابطال العرب باللعبة.

وقال رئيس الوفد العراقي اسماعيل خليل: ان العراق سيشارك في هذه البطولة بمجموعة متميزة من اللاعبين هم حسين جاسم واحمد فؤاد وكرار حيدر كاظم وسجاد عباس وكرار حيدر اسماعيل ومهدي جبار وضرغام كريم كاظم وزين العابدين سجاد ومقتدى عدنان.

واضاف خليل: ان الوفد وصل الاراضي الكويتية مساء امس الاول الخميس بعد رحلة شاقة عن طريق البر وذلك لعدم وجود رحلة مناسبة لموعد البطولة عبر الخطوط الجوية العراقية، شاكرا كل العاملين في مركز اقامة وجوازات منفذ سفوان الحدودي لابدائهم المساعدة الممكنة من اجل تسهيل دخول وفد المنتخب الوطني للناشئين.

واشار الى ان نزالات اليوم الاول ستشهد مشاركة اثنين من ملاكمينا (سجاد عباس ومهدي كاظم) املين بتحقيق النتائج الايجابية والعودة بالاوسمة الذهبية الى العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قفازات العراق في بطولة العرب للناشئين) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قفازات العراق في بطولة العرب للناشئين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).