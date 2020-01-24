2020/01/24 | 20:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يوجه عتباً لمتظاهري التحرير ويعلن براءته من كل سياسي يقف بوجه تشكيل حكومة قوية ومستقلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/24 | 20:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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