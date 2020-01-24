امام جمعة النجف:ليس هناك مبرر لوجود القوات الاجنبية فالشعب العراقي قادر على فرض السيادة وحماية بلده .

2020/01/24 | 20:37 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيد القبانجي : ليس هناك مبرر لوجود القوات الاجنبية فالشعب العراقي قادر على فرض السيادة وحماية بلده .التظاهرة المليونية لغرض انسحاب القوات الاجنبية كانت تتصف بالوحدة والوعي والإرادة العراقية […]

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