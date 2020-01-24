ممثل الايزيديين في البرلمان العراقي يتفقد أحوال نازحي مخيم سردشتي في جبل شنگال

2020/01/24 | 20:38 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ ليث حسين في صباح يوم الجمعة الموافق 24 كانون الثاني 2020، زار صائب خدر ممثل الكوتا الايزيدية في مجلس النواب العراقي لمخيم سردشتي في جبل شنگال وتفقد أوضاع النازحين في المخيم وتعهد بإيصال مطالبهم ومعاناتهم للجهات المعنية.“علي شعبو” مدير مخيم سردشتي تحدث لـ “ايزيدي 24” قائلا، “نحن في إدارة مخيم سردشتي …

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