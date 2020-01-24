شركة ناشئة تكشف عن أول سيارة بدون سائق

2020/01/24 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشفت الشركة الناشئة كروز المنتجة للسيارات ذاتية القيادة والتي تملك شركة جنرال موتورز أغلبية أسهمها، عن أول سيارة مصممة بدون سائق.و تم تطوير نظام سيارة كروز أوريجن الذي يعمل بالطاقة الكهربائية من قبل شركة هوندا، التي تمتلك أيضا حصة في الشركة.وكان من المفترض أن يتم إطلاق السيارة، التي لا تحتوي على عجلة قيادة أو […]

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