“أغنية وحفلة “.. ما ينتظر “هايدي محمد” بعد إستبعادها من “The Voice Kids”

2020/01/24 | 20:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن إستبعاد الطفلة هايدي محمد ، البالغة من العمر 12 عاما ،من برنامج “ذا فويس كيدز” ، جاء فى مصلحتها وتعاطف الجمهور معاها وأيضا الوسط الفنى كله، جعل منها نجمة يتهافت الجميع عليها.حيث بدأت الطفلة ، أول بروفة لها مع الملحن المصرى “محمد رحيم”، أمس، حيث توعد بتبنى موهبتها ، وإهدائها لحن أغنية […]

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