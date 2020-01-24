2020/01/24 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكدت وزارة الكهرباء، الجمعة، أن تسعيرة الطاقة الكهربائية مدعومة من الحكومة بنسبة 94 في المئة لجم...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الكهرباء توضح بشأن فواتير الجباية وتسعيرتها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الكهرباء توضح بشأن فواتير الجباية وتسعيرتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).