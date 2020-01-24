ازمة رئيس الوزراء مستمرة لحين عودة صالح.. وسيناريوهات جديدة تلوح في الافق

2020/01/24 | 20:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز..



مع ترقّب عودة الرئيس برهم صالح إلى بغداد، بعد انتهاء أعمال منتدى دافوس في سويسرا، يطرح مراقبون وسياسيون عدة ...

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