وزير الخارجية يهنئ نظيره اللبناني

2020/01/24 | 20:47 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعرب وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الجمعة، عن تهانيه إلى نظيره اللبناني ناصيف حتِّي بتسنمه منصب وزير الخارجية في الحكومة اللبنانية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الوزير الحكيم عصر اليوم مبدياً تطلعه لأستمرار العلاقات الثنائية المتميزة إلى ما يلبي طموح الشعبين الشقيقين.

و دعا إلى أهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلا البلدين.

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