الادارة المحلية في الزبير تلزم الشركات النفطية الاجنبية بتشغيل العاطلين

2020/01/24 | 20:47 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت الادارة المحلية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة البصرة، اليوم الجمعة، عن عقد اتفاق مع مكتب التصاريح الامنية في شركة نفط البصرة يتضمن الزام الشركات الاجنبية النفطية بتشغيل العاطلين والباحثين عن العمل.وقال قائممقام القضاء عباس ماهر، في تصريح تابعته "كلكامش برس"، ان "الحكومة المحلية في الزبير اقترحت في اجتماع مع مكتب التصاريح الامنية في شركة نفط البصرة بتعهدات مكتوبة تضمنها كافة الاطراف، تلزم الشركات النفطية بتشغيل العاطلين عن العمل ضمن مكتب تشغيل الزبير".واشار الى "تحديد يوم الاثنين المقبل موعدا لاجتماع موسع في هيئة تشغيل الزبير بحضور كافة ممثلي الشركات الاجنبية النفطية بالإضافة الى مكتب التصاريح الامنية والادارة العليا في حقل الزبير، حول خطة عام 2020 لتشغيل العاطلين عن العمل".وبين ماهر ان "الشركات النفطية لم تلتزم عام 2019 في تشغيل العاطلين عن العمل وفقا لقوانين التعاقدات الاستثمارية الملزمة بتشغيل ابناء المناطق القريبة من الحقول النفطية ضمن النسبة المقررة في عقود جولات التراخيص النفطية".ونوه الى ان "هناك 42 الف عاطل عن العمل تم تدوين بياناتهم ضمن قاعدة البيانات الالكترونية في مكتب التشغيل، وان ما يقارب 4400 منهم تم تشغيله خلال عام 2019 ضمن فرص العمل التي اعلنتها محافظة البصرة".وشدد ماهر على ان "الحكومة المحلية في الزبير والحراك الشعبي سيتجه الى التصعيد السلمي في حال عدم التزام تلك الشركات بالتعهدات والقرارات التي ستخرج بها في الاجتماع المقبل".

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