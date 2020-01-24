جنايات ديالى تصدر حكمآ بحق احد المدانين بتهمة تجارة المخدرات

2020/01/24 | 20:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اصدرت محكمة جنايات ديالى، اليوم الجمعة، حكمآ بحق احد المدانين بتهمة تجارة المخدرات في المحافظة.

وقالت المحكمة في بيان تلقته "الغد برس"، انه "خلال الممارسات الامنية المتواصلة لقسم شرطة مكافحة المخدرات والتي تهدف الى الحد من تنامي آفة ظاهرة المخدرات تمكنت من القاء القبض على احد اكبر تجار المخدرات المدعو( ف- ش- ق) خلال الفترة الماضية وبعد اثبات الادلة والاعتارفات اصدرت محكمة جنايات ديالى الاولى بحقه حكم بالسجن 15 سنة وغرامة قدرها 10 ملايين دينار".

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