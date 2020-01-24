هادي العامري: الشعب العراقي قال كلمته وعلى الادارة الامريكية احترامها

2020/01/24 | 20:50 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري، الجمعة، أن الشعب العراقي قال كلمته بخروج القوات الامريكية من العراق “عبر المظاهرة المليونية” التي شهدتها بغداد اليوم، مطالبا الادارة الامريكية باحترام ارادة الشعب، فيما قدم شكره الى السيد مقتدى الصدر على دعوته لهذه المظاهرة.وقال العامري في بيان تلقته وكالة صدى الاعلام ، إن “الشعب العراقي قاله كلمته

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